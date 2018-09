Ex premier francese Valls si candida a sindaco di Barcellona Sarà a capo di piattaforma civica con i centristi di Ciudadanos

(ANSAmed) - MADRID, 25 SET - In un clima di grande attesa, l'ex primo ministro socialista francese, Manuel Valls, scioglierà oggi la riserva sulla sua candidatura a sindaco di Barcellona, alle elezioni municipali del 26 maggio 2019, in un "atto civico" previsto alle 19,00 al Centro di Cultura Contemporanea di Barcellona (Cccb). Lo si apprende da un portavoce del deputato dell'Assemblée Nationale, già ex sindaco di Evry e ministro degli interni francese. Nato 56 anni fa Barcellona da un oppositore franchista e una pittrice svizzera-italiana, e naturalizzato francese a 18 anni, Manuel Valls annuncerà la sua discesa in campo nella politica catalana a capo di una piattaforma civica trasversale di cui faranno parte i centristi di Ciutadanos "La situazione in Catalogna obbliga tutti a un esercizio di responsabilità per vincere Barcellona", ha dichiarato in questo senso la leader di Ciudadanos in Catalogna, Ines Arrimadas. "Una volta che sarà concretizzata la candidatura di Valls troveremo la formula migliore perché sia vincente", ha aggiunto, senza fornire ulteriori dettagli sull'alleanza. Il Partito socialista catalano e il Partido Popular hanno rifiutato di sommarsi a una candidatura unitaria, che si opporrà a quella dell'attuale sindaca di Barcellona, Ada Colau, di Bercelona en Comú, e a quella dei partiti indipendentisti, ancora non ufficializzata.



(ANSAmed).