Netanyahu, impediremo rafforzamento militare Iran in Siria

(ANSAmed) - TEL AVIV, 25 SET - ''Continueremo ad impedire l'insediamento militare dell'Iran in Siria e continueremo a cooperare con la Russia nelle questioni di sicurezza'': lo ha ribadito il premier israeliano Benyamin Netanyahu alla partenza dall'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, diretto verso New York.



Da parte sua il Consiglio di difesa del governo israeliano ha esaminato oggi per tre ore gli sviluppi della crisi con la Russia. ''Abbiamo dato istruzione alle nostre forze armate - ha poi reso noto il Consiglio, facendo eco alle parole del premier - di continuare ad operare contro il rafforzamento dell'Iran in Siria, nel contesto della cooperazione di sicurezza con la Russia''. I ministri hanno anche espresso dolore per la morte dell'equipaggio dell'aereo russo ''avvenuto - hanno precisato - in conseguenza ad un'azione irresponsabile da parte dell'esercito siriano''. (ANSAmed).