ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 26 SET - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: MADRID - Al via al Museo Reina Sofia la mostra 'The Map and the Territory', la prima monografica in Spagna dedicata agli scatti fotografici di Luigi Ghirri (fino al 7 gennaio 2019).



ROMA - Mostra dal titolo 'Italiani di razza ebraica, le leggi antisemite del 1938 e gli ebrei a Roma' (fino al 3 febbraio).



ABU DHABI - Prosegue al Louvre di Abu Dhabi la mostra 'Japanese Connections: the birth of Modern decor', una serie di dipinti e stampe del XIX e XX secolo che mettono in evidenzia il dialogo tra Oriente e Occidente (fino al 24 novembre).



ROMA - 'L'Estate in biblioteca, il Cinema legge il mondo', rassegna di film italiani e stranieri nelle Biblioteche di Roma, organizzata in collaborazione con il MedFilm Festival (fino al 27). (ANSAmed).