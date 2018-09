Aquarius: Hrw, governo Italia disumano, toccato il fondo

(ANSAmed) - ROMA, 26 SET - "L'approccio disumano dell'attuale governo italiano ai rifugiati e migranti ha toccato ancora una volta il fondo". Lo scrive la direttrice di Human Rights Watch per l'Europa e l'Asia centrale, Judith Sunderland, in un articolo sulla vicenda Aquarius e le presunte pressioni del governo italiana su Panama per impedire alla nave di utilizzare la sua bandiera.