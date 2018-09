Giordania: Parlamento, acceso dibattito su legge tasse Progetto controverso, già costato poltrona a premier al-Malki

(ANSAmed) - AMMAN, 26 SET - Il parlamento giordano ha inoltrato oggi alla Commissione finanze una controversa bozza di legge perorata dal Fondo monetario internazionale, relativa alle imposte sulle entrate. In quella commissione sara' discussa e possibilmente modificata. In precedenza in parlamento si e' svolta una seduta molto animata in cui alcuni deputati hanno avvertito che l'approvazione della legge nella sua forma attuale potrebbe causare instabilita' sociale ed economica. Hanno anche messo in guardia il primo ministro Omar al-Razaz che rischia di fare la medesima fine del suo predecessore Hani al-Malki, costretto la scorsa estate a desistere da quel progetto di legge e a rassegnare le dimissioni di fronte all'estendersi di proteste nel territorio nazionale.



Alcuni deputati hanno detto all'ANSA che c'e' da attendersi adesso che la bozza di legge sia emendata per alleviare un impatto negativo sulla classe media. Il dibattito sulla legge avra' luogo in una seduta del parlamento nel mese di ottobre.



(ANSAmed).