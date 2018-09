Salvini, con Tunisi massimo impegno comune su immigrazione

(ANSAmed) - TUNISI, 27 SET - "Appena atterrato a Tunisi, felice di incontrare nuovamente il collega ministro dell'Interno Fourati. Abbiamo confermato tra i nostri due Paesi massimo impegno comune sui fronti dell'immigrazione, della sicurezza, della lotta al terrorismo, dello sviluppo economico". Queste le parole del ministro dell'Interno Matteo Salvini oggi in visita ufficiale in Tunisia poco dopo aver incontrato il suo omologo tunisino.



Ad accogliere Salvini, l'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Lorenzo Fanara, e il direttore generale della Cooperazione internazionale del ministero tunisino dell'Interno, Ezzedine El Amri. Il ministro ha poi incontrato il presidente della Repubblica Beji Caid Essebsi, per il quale "i rapporti di amicizia e la stretta collaborazione tra Italia e Tunisia sono una grande risorsa che deve essere sfruttata per continuare a lavorare al fine di diversificare ulteriormente le aree della cooperazione bilaterale". Il presidente della Repubblica - si legge in una nota diffusa dalla presidenza tunisina su Facebook - ha sottolineato come "le sfide che minacciano la sicurezza e la stabilità dei paesi mediterranei e della regione, e che ostacolano i loro sforzi di sviluppo, richiedono un coordinamento più stretto e una più stretta cooperazione per superarle". Salvini ha spiegato che la sua visita in Tunisia testimonia la profonda amicizia che lega i due Paesi e la volontà dell'Italia nel consolidare e diversificare la cooperazione nei settori economico, sociale, culturale e di sicurezza, per affrontare le sfide comuni. Il ministro ha inoltre elogiato la democrazia tunisina e i passi compiuti dal governo verso il consolidamento di istituzioni democratiche. Da qui l'incoraggiamento agli investitori italiani a stabilirsi nel paese per creare opportunità di lavoro per i giovani tunisini.



