Sisi a Conte, impegno per verità su Regeni Presidenza egiziana, notevole progresso in rapporti bilaterali

(ANSAmed) - IL CAIRO, 27 SET - Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi "ha ribadito l'impegno dell'Egitto a scoprire la verità circa questo crimine e ha portare i suoi perpetratori davanti alla Giustizia": lo riferisce un comunicato della presidenza egiziana dando conto del colloquio fra Sisi e il premier Giuseppe Conte a New York che ha riguardato anche la tortura e l'uccisione del ricercatore Giulio Regeni.



Dell'incontro aveva già riferito ieri lo stesso premier Conte dagli Usa. Nell'incontro di ieri a New York con il premier Giuseppe Conte a margine dell'assemblea generale dell'Onu - afferma il comunicato, che cita il portavoce presidenziale Bassam Radi - il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha sottolineato le storiche relazioni fra il popolo egiziano e quello italiano e ha elogiato il "notevole progresso nelle relazioni bilaterali". Sisi ha sottolineato anche "il positivo risultato delle visite ad alto livello" italiane "al Cairo nell'ultimo periodo e ha affermato il desiderio di spingere le relazioni bilaterali e la cooperazione ad un più alto livello". L'incontro è stato il primo fra le due parti da quando Conte ha assunto l'incarico a maggio, nota il comunicato riferendo che Sisi ha fatto al premier le proprie congratulazioni.



Il colloquio ha affrontato "una serie di dossier che sono connessi alle relazioni bilaterali e che puntellano la cooperazione soprattutto nei campi dell'economia, del commercio e degli investimenti", riferisce la nota sempre citando il portavoce.



La discussione ha riguardato anche "un ampio spettro di questioni in relazione alla situazione regionale, alla lotta al terrorismo e all'immigrazione illegale, oltre che le crisi in Libia e Siria", ha aggiunto Radi. (ANSAmed).