A Barcellona il forum dei ministri degli Esteri dell'UpM

MADRID - Barcellona accoglierà il prossimo 8 ottobre il terzo Forum Regionale del Mediterraneo, indetto dall'Unione per il Mediterraneo (UpM), che riunirà i ministri degli Esteri e gli alti rappresentanti dei 43 Paesi membri del partenariato euro-mediterraneo. Co-presieduta dall'Alta rappresentante della Ue per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Federica Mogherini, e da Ayman Safadi, il ministro degli Esteri della Giordania - Paese che ha la co-presidenza di turno della UpM - la riunione annuale vedrà come anfitrioni il ministro degli Esteri spagnolo, Josep Borrell, e il segretario generale dell'UpM, Nasser Kamel. In concomitanza con il decimo anniversario dell'Unione che istituzionalizzò il Processo di Barcellona, il forum sarà l'occasione per fare il punto sui progressi finora raggiunti e dare nuovo impulso al dialogo e alla cooperazione, per superare le sfide della regione: dallo sviluppo economico e sociale al degrado ambientale e al cambio climatico, all'energia, le migrazioni, il terrorismo e l'estremismo. L'impegno del settore privato nello sviluppo sostenibile e includente e l'impatto sociale del settore privato nella regione sarà uno dei fulcri di discussione, assieme alle migliori pratiche di promotori e beneficiari dei diversi progetti promossi dall'UpM nell'ambito dell'iniziativa Med4Jobs, per la creazione di impiego, con particolare attenzione ai giovani e alle donne.

Dalla fondazione ad oggi, l'UpM ha promosso oltre 50 progetti di cooperazione a livello regionale, che includono iniziative di sviluppo sostenibile, progetti di infrastrutture urbane, programmi di sviluppo multi settoriali e per la parità di genere, per l'imprenditorialità giovanile o la creazione di posti di lavoro. (ANSAmed).