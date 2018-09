ANSAmed - Agenda settimanale dal 1 al 7 ottobre

(ANSAmed) - ROMA, 28 SET - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 1 al 7 ottobre: LUNEDÌ 1 OTTOBRE ATENE - Al via il secondo Summit della sostenibilità per l'Europa sudorientale e il Mediterraneo (anche il 2).



TUNISI - La missione di osservatori presenta il rapporto finale sulle elezioni comunali in Tunisia del 6 maggio scorso.



STRASBURGO - Pe, sessione plenaria (fino al 4).



MARTEDÌ 2 OTTOBRE CITTA' VARIE - Giornata mondiale contro la violenza.



ROMA - Senato, ore 17. Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, renderà in Aula un'informativa sugli sviluppi della situazione in Libia.



ROMA - Montecitorio, ore 15. Presentazione del libro 'Il Premio Internazionale Alexander Langer alla Camera dei Deputati 1997-2017' nell'ambito di 'Euromediterranea 2018'.



TORINO - Palazzo Graneri della Rocca, ore 18. Conferenza dal titolo 'Impasse Iran' nell'ambito di 'Percorsi mediterranei 2018'.



BRUXELLES - Ue, Consiglio per gli affari economici e finanziari.



STRASBURGO - Ue, Il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker si rivolge alla plenaria del Parlamento europeo sui preparativi della Commissione in vista del Consiglio europeo di ottobre.



MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE ROMA - Sede della Federazione nazionale della Stampa italiana, ore 11. Incontro pubblico incentrato sul tema del dialogo fra culture nell'area mediorientale.



GIOVEDÌ 4 OTTOBRE MAZARA DEL VALLO - Al via la settima edizione di Blue Sea Land, l'expo dei cluster del Mediterraneo, Africa e Medio Oriente (fino al 7).



TIRANA - Ue, visita del commissario per la Giustizia, la tutela dei consumatori e l'uguaglianza di genere, Vera Jourova (anche il 5).



BRUXELLES - Nato, riunione dei ministri della Difesa.



VENERDÌ 5 OTTOBRE FERRARA - Al via il XII festival di giornalismo realizzato dal settimanale 'Internazionale' (fino al 7).



BRUXELLES - Ue, riunione informale dei ministri del commercio.



SABATO 6 OTTOBRE NESSUN EVENTO DA SEGNALARE DOMENICA 7 OTTOBRE SARAJEVO - Elezioni politiche.



(ANSAmed).