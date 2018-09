Libia: Bengasi stanzia 260 milioni di euro per lavori

IL CAIRO - Uno stanziamento di 415 milioni di dinari libici, pari quasi a 260 milioni di euro, è stato approvato dal Comitato per la restaurazione della stabilità di Bengasi, la seconda maggiore città della Libia dopo Tripoli. Lo riporta il sito Alwasat.

Il Comitato, nella sua quinta riunione svoltasi ad Al Bayda sotto la presidenza del premier del governo "provvisorio" libico Abdullah al-Thinni (quello non-riconosciuto dall'Onu), ha dato il permesso all'Autorità per lo sviluppo urbano di appaltare direttamente a società la manutenzione o edificazione di 54 scuole a Bengasi e ha approvato progetti per un valore totale di 64,81 milioni di dinari (40,54 milioni di euro).

Un esborso di 20 milioni di dinari (12,51 milioni di euro) è stato poi approvato per la rimozione di edifici danneggiati dai combattimenti, riferisce ancora il sito con implicito riferimento soprattutto ai tre anni di combattimenti con cui le forze del generale Khalifa Haftar hanno scacciato jihadisti e altri estremisti islamici annidati in città.

Il comitato è stato formato su decisione del presidente della Camera dei rappresentanti (Hor) insediata a Tobruk, ricorda Alwasat.

L'organismo ha dato inoltre il permesso alla municipalità di Bengasi di sottrarre progetti a società che non abbiano ancora iniziato i lavori.