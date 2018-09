Migranti: Sanchez all'Onu, 'No ai nazionalismi' Il premier spagnolo difende la sua politica migratoria

(ANSAmed) - MADRID, 28 SET - Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha rivendicato davanti l'Assemblea generale dell'Onu il valore del dialogo per affrontare sfide come la crisi dei rifugiati, e ha difeso la sua politica migratoria, con misure come il soccorso dei migranti in alto mare, definito "un imperativo morale". "Questo tempo non richiede messaggi nazionalisti o escludenti. Tutti abbiamo il dovere di aiutare", ha detto il leader socialista nel suo primo discorso all'Onu, citato oggi dai media iberici. In questo senso, ha messo in valore la solidarietà della società spagnola, che "ha rifiutato la narrativa xenofoba" e "non ha voltato le spalle al dramma migratorio"."Noi siamo contro l'immigrazione illegale, ma siamo a favore di quella legale", ha insistito. (ANSAmed).