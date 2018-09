Tunisia: da Italia e Spagna contributo a giustizia migliore Concluso progetto Ue di gemellaggio con ministero Tunisi

(ANSAmed) - TUNISI, 28 SET - "Il progetto di gemellaggio con i ministeri della Giustizia di Italia e Spagna ha contribuito a rafforzare le capacità istituzionali, gestionali e organizzative del nostro ministero". Queste le parole del ministro della Giustizia tunisino, Ghazi Jeribi, in occasione dell'evento di chiusura del twinning istituzionale "Capacity building of the Ministry of Justice and Courts", istituito nell'ambito del programma di sostegno alla riforma della giustizia tunisina, finanziato dall'Unione europea, in presenza degli ambasciatori di Italia e Spagna, e i vari partner del progetto. Lanciato nel novembre 2015, con un finanziamento europeo di 1,850 milioni di euro, questo progetto ha contribuito a razionalizzare la risposta alle richieste di istituzione di nuovi tribunali, anche attraverso la creazione di standard oggettivi per esaminare tali richieste e lo sviluppo di un manuale di buone pratiche per la gestione amministrativa e finanziaria dei tribunali.



Hédi Ben Ahmed, del ministero tunisino della Giustizia, ha dichiarato che è già stata impostata una strategia settoriale per formare in tal senso i dirigenti amministrativi e giudiziari del ministero. È stato inoltre creata una piattaforma elettronica per monitorare l'attività di una giurisdizione pilota. Il progetto, con un focus sul rafforzamento dell'indipendenza della magistratura e delle capacità professionali dei dirigenti e del personale, ha anche permesso di rivedere l'organigramma a livello del gabinetto del ministro della Giustizia, in attesa di una revisione completa programmata nei prossimi tre mesi. Il ministro della Giustizia, ha sottolineato inoltre l'importanza di preservare i risultati ottenuti nel quadro di questo gemellaggio e rafforzarli attraverso una cooperazione più sviluppata con i partner e gli uffici dei dipartimenti della giustizia dei Paesi europei.



(ANSAmed).