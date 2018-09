Macedonia: aperte le urne per il referendum sul nome Ai voti l'accordo con la Grecia. Con il si' via libera Ue e Nato

(ANSAmed) - SKOPJE, 30 SET - In Macedonia alle 7 (stessa ora italiana) si sono aperte le urne per il referendum sull'accordo con la Grecia che ha stabilito in 'Macedonia del nord' il nuovo nome del Paese ex jugoslavo. Una consultazione ritenuta cruciale per il futuro della Macedonia.



Poco piu' di 1,8 milioni di elettori sono chiamati a dire si' o no all'intesa che lo scorso giugno ha posto fine a una disputa durata 27 anni. Con essa Atene si e' impegnata a togliere il blocco che per tutti questi anni - temendo pretese territoriali sulla sua provincia settentrionale chiamata Macedonia - ha imposto sul cammino di Skopje verso Ue e Nato. Il si' all'accordo e' stato posto dalla comunita' internazionale come condizione per l'integrazione euroatlantica del Paese balcanico.



A favore del si' all'accordo e' schierato il governo del premier socialdemocratico Zoran Zaev, grande fautore dell'adesione all'Unione europea e all'Alleanza atlantica, contrari sono invece l'opposizione conservatrice guidata da Hristijan Mickoski, e il presidente nazionalista Gjorgje Ivanov. Pur favorevoli a Ue e Nato, i conservatori ritengono infatti l'accordo con la Grecia anticostituzionale e dannoso per gli interessi della Macedonia. Il quesito sottoposto agli elettori e' 'Siete favorevoli all'adesione a Ue e Nato, accettando l'accordo tra Macedonia e Grecia?'. Per la validita' del referendum e' richiesta una affluenza alle urne di almeno il 50% piu' uno degli aventi diritto, con il si' o il no che per affermarsi hanno bisogno del 50% piu' uno dei voti espressi. Gli oltre 3.400 seggi chiuderanno alle 19. Il voto e' monitorato da oltre 10 mila osservatori, 500 dei quali stranieri. (ANSAmed)