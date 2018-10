Catalogna: presidente Torra a indipendentisti, andate avanti Ciudadanos lo attacca, presa di posizione 'intollerabile'

(ANSAmed) - ROMA, 1 OTT - Il presidente della Generalitat, il governo catalano, Quim Torra, ha esortato gli indipendentisti a proseguire nella loro azione a favore del distacco dalla Spagna, una posizione criticata da diversi esponenti dell'opposizione spagnola che hanno giudicato "intollerabile" la sua presa di posizione. Lo riferisce La Vanguardia.



Commemorando il referendum secessionista e la repressione che l'accompagnò un anno fa a Sant Julià de Ramis, Torra si è appellato alla "coscienza colletiva dei catalani" per "sapere se accetteremo o no quelle sentenze", riferendosi ai processi ai politici ancora in prigione. Ha poi esortato a vivere queste settimane "senza paura" e con "perseveranza". Poco prima, Torra aveva chiamato "amici" i rappresentanti dei Cdr, promotori delle proteste di questa mattina, con cortei e blocchi stradali a Girona, Barcellona e Tarragona. "Fate pressione e continuate a farla", aveva detto, ricevendo un lungo applauso.



La portavoce di Podemos, Noelia Vera, ha richiamato tutte le parti coinvolte nel "conflitto catalano" alla "responsabilità".



La leader di Ciudadanos in Catalogna e portavoce nazionale, Ines Arrimadas, ha, da parte sua, giudicato "intollerabile" che il presidente della Generalitat "incoraggi" i Cdr a proseguire nelle loro azioni. (ANSAmed).