Flop referendum nome, per Macedonia Ue-Nato più lontane Premier Zaev, non mi dimetto. Senza maggioranza, voto anticipato

(ANSAmed) - SKOPJE, 1 OTT - In Macedonia è fallito il tanto atteso referendum sull'accordo con la Grecia per il nuovo nome del Paese ex jugoslavo (Macedonia del nord). L'affluenza alle urne non ha raggiunto il quorum del 50% più uno: dopo lo spoglio del 98,61% delle schede del referendum è risultato che a favore dell'accordo con la Grecia per il nuovo nome di 'Macedonia del nord' si è espresso il 91,48% dei votanti, rispetto al 5,64% di contrari. Ne ha dato notizia la commissione elettorale. L'affluenza alle urne è stata del 36,87%.



Il premier socialdemocratico Zoran Zaev, europeista convinto e grande fautore della consultazione, pur avendo subito una sconfitta politica, non si dimette e promette di continuare a battersi per garantire al Paese balcanico l'integrazione in Nato e Ue. E non esclude elezioni anticipate nel caso di difficoltà nell'iter parlamentare per l'approvazione dell'accordo con Atene. Sul fronte opposto, esultano i conservatori contrari al cambio del nome, con persone riversate nel centro di Skopje per festeggiare con musiche tradizionali e slogan antigovernativi.



"E' stata una giornata di democrazia, i cittadini hanno votato pacificamente e liberamente secondo le proprie convinzioni", ha però insistito il premier dopo la chiusura dei seggi, sottolineando come la stragrande maggioranza dei voti espressi - il referendum era consultivo e non vincolante - siano stati a favore dell'accordo con Atene che mette fine allo stallo che impediva alla piccola repubblica l'integrazione euroatlantica. "E' stato un referendum di successo, la maggioranza dei cittadini ha votato sì. Parleremo con i nostri avversari in parlamento, e se avremo la maggioranza dei due terzi per le modifiche costituzionali andremo avanti con l'attuazione dell'accordo con la Grecia. Se non l'avremo andremo presto ad elezioni anticipate", ha affermato il premier secondo cui potrebbero tenersi già il prossimo novembre. "Non c'è alternativa all'adesione della Macedonia a Ue e Nato".



Da Bruxelles - che aveva posto la soluzione sul nome conteso con la Grecia come condizione al cammino di adesione all'Ue - anche il Commissario all'allargamento Johannes Hahn ha invitato in un tweet "tutti i partiti" a tenere conto "con grande senso di responsabilità" della "notevole maggioranza di voti a favore" dell'accordo, nonostante non si sia raggiunto il quorum.



Secondo Zaev, la bassa affluenza è dovuta agli appelli al boicottaggio da parte dell'opposizione conservatrice e del presidente nazionalista Gjorgje Ivanov, per il quale l'accordo è una "flagrante violazione della sovranità" nazionale macedone e una capitolazione di fronte agli interessi greci. "Questa è la Macedonia, qui vivono i macedoni, la nostra identità è quella macedone, la nostra lingua è il macedone, i nostri antenati erano macedoni", ha rivendicato dopo il risultato Hristijan Mickoski, leader del partito conservatore all'opposizione Vmro-Dpmne, pur sottolineando di essere favorevole all'adesione di Skopje a Ue e Nato. E riferendosi alle possibili elezioni anticipate prospettate dal premier Zaev, il leader conservatore lo ha invitato a prepararsi, più che alle elezioni, alla pensione politica. Per l'approvazione delle modifiche costituzionali legate all'accordo con la Grecia per il nuovo nome è richiesta la maggioranza dei due terzi, che attualmente il governo non ha. Lo storico accordo fra Skopje e Atene, che ha posto fine a una disputa lunga 27 anni, rischia così di restare ancora incompiuto. (ANSAmed).