Macedonia: sostegno Ue, scelta cittadini è chiara

BRUXELLES - "La stragrande maggioranza di coloro che hanno esercitato il proprio diritto di voto ha votato sì all'accordo" con la Grecia per il cambiamento del nome e "al percorso europeo", "è un'opportunità storica per far avanzare il Paese verso l'Ue": così l'Alto rappresentante dell'Ue Federica Mogherini e il commissario europeo all'Allargamento Johannes Hahn, all'indomani del referendum in Macedonia, contraddistinto dalla bassa affluenza (36,11%). A spoglio ancora in corso, i 'sì' sono il 91,25%. Per le modifiche costituzionali previste dall'accordo è necessaria la maggioranza dei due terzi in Parlamento.

"Ora spetta a tutti gli attori politici e istituzionali agire seguendo le loro responsabilità costituzionali al di là delle linee politiche", sottolineano Mogherini e Hahn, confermando quindi il pieno sostegno dell'Ue al Paese.