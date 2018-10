Tunisia: da missione osservatori Ue rapporto su comunali 21 raccomandazioni anche in vista elezioni 2019

(ANSAmed) - TUNISI, 1 OTT - La missione degli osservatori Ue ha presentato oggi a Tunisi la sua relazione finale sulle elezioni comunali del 6 maggio scorso, le prime della Tunisia post-rivoluzione. Il rapporto contiene 21 raccomandazioni che saranno sottoposte al giudizio delle autorità tunisine, l'Istanza superiore indipendente per le elezioni (Isie), i partiti politici e la società civile, in vista delle prossime elezioni.



''Le elezioni comunali del maggio 2018 rappresentano una pietra miliare nel consolidamento delle conquiste democratiche in Tunisia'', ha ricordato il Capo degli osservatori Fabio Massimo Castaldo, vice presidente del Parlamento europeo, in conferenza stampa. ''L'Isie ha raccolto la sfida di organizzare elezioni locali credibili, anche se hanno comunque rivelato alcuni punti deboli, che è importante risolvere in vista delle elezioni del 2019''. In particolare, per Castaldo è ''essenziale ricostituire rapidamente le capacità tecniche dell'Isie e rafforzare la trasparenza della sua gestione del processo elettorale. Castaldo ha sottolineato inoltre che ''la risoluzione delle difficoltà osservate all'interno dell'Isie è in gran parte nelle mani delle forze politiche in seno al Parlamento, che deve presto provvedere a rinnovare un terzo dei suoi membri ed eleggere il suo presidente. La missione raccomanda l'istituzione di un sistema di finanziamento pubblico dei partiti politici, nonché di un'autorità indipendente incaricata della verifica dei conti delle campagne elettorali. Più in generale, l'osservatore capo ha sottolineato ''l'assoluta necessità di attuare autorità di controllo previste dalla Costituzione, in particolare la Corte costituzionale e di permettere a organi costituzionali indipendenti di esercitare pienamente tutte le garanzie democratiche''. Sottolineo l'importanza di garantire la natura consensuale della selezione dei giudici e la percezione della Corte come imparziale e libera da ogni forma di politicizzazione''. La missione degli osservatori Ue si è svolta in Tunisia dal 6 aprile al 18 giugno, su invito dell'Isie e del governo tunisino.



La relazione finale è disponibile a https://eeas.europa.eu/election-observation-missions/eomtunisia- 2018 (ANSAmed).