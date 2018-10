Catalogna: Sanchez a Torra, 'violenza non è la strada' 32 agenti e 43 manifestanti feriti il bilancio degli incidenti

(ANSAmed) - MADRID, 2 OTT - "La violenza non è la strada. La politica catalana deve tornare al Parlament". E' il messaggio inviato oggi su Twitter dal premier spagnolo Pedro Sanchez, il giorno dopo l'assedio dei radicali secessionisti alla sede della Generalitat e della prefettura di Barcellona, nel primo anniversario del referendum illegale indipendentista del 1 ottobre 2017. "Il president Torra deve assumersi le sue responsabilità e non mettere a rischio la normalizzazione politica istigando gli estremisti all'assedio delle istituzioni che rappresentano tutti i catalani", ha ammonito Sanchez, citando il suo messaggio inviato questa mattina al capo dell'esecutivo catalano, Quim Torra, che ieri aveva esortato gli indipendentisti a "fare pressione" per andare avanti nell'azione per realizzare la repubblica indipendente.



Sono stati 32 gli agenti feriti ieri notte nell'azione di contenimento dei manifestanti, 43 le persone medicate con ferite di carattere lieve, secondo il bilancio diffuso oggi dai Mossos d'Esquadra, la polizia catalana. Il Partido Popular e Ciudadanos hanno chiesto al Congresso un'audizione urgente del premier Sanchez per spiegare come pensa di affrontare la situazione di "caos e violenza" che si vive in Catalogna. (ANSAmed)