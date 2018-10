Israele: da domani visita di Stato di Angela Merkel Dopodomani incontro con premier Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 2 OTT - Il cancelliere tedesco Angela Mekel arriverà domani sera in Israele per un incontro bilaterale tra Germania e Israele e subito dopo sarà ospitata per una cena ufficiale nella residenza del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu. Il giorno dopo - il 4 ottobre - dopo aver reso omaggio a Yad Vashem, il Sacrario della Shoah a Gerusalemme parteciperà, insieme a Netanyahu, ad una tavola rotonda di imprenditori tedeschi e israeliani e sarà ricevuta dal presidente Reuven Rivlin. A seguire - secondo il programma diffuso dal ministero degli esteri israeliani - l'incontro ufficiale con Netanyahu e la riunione del G2G tra i due Paesi.



In serata Merkel tornerà in Germania.(ANSAmed).