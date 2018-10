Migranti: Segretaria spagnola di Stato a Rabat per emergenza Aumenta pressione migratoria giovani magrebini su coste iberiche

(ANSAmed) - MADRID, 2 OTT - La segretaria di Stato per le Migrazioni, Consuelo Rumi, incontra oggi a Rabat il ministro marocchino per l'impiego e l'inserimento professionale, Mohamed Yatim, in un momento in cui si registra un forte aumento della pressione migratoria di giovani di origini marocchine verso le coste spagnole. La visita istituzionale, informano fonti ufficiali, è cominciata ieri con una riunione di Consuelo Rumi con il suo omologo Adbelkarim Benatiq, il ministro delegato dal ministero degli affari esteri per i marocchini residenti all'estero e le migrazioni, e con la ministra per la Famiglia, la solidarietà, l'uguaglianza e lo sviluppo, Basima Hakkaoui. I governi spagnolo e marocchino hanno ribadito il ruolo fondamentale della cooperazione bilaterale nella gestione dei flussi migratori anche nella recente riunione del Gruppo Permanente Ispano-Marocchino sulle Migrazioni, che si è svolto a metà settembre nella città marocchina di Esauira e al quale era presente, fra gli altri, la stessa Rumi. (ANSAmed) XDP