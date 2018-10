Montenegro: Tajani, speranza è ingresso in Ue entro 2025 'Pe pronto a pieno sostegno su riforme e gestione migranti'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 2 OTT - "Ci auguriamo che il Montenegro possa far parte dell'Ue entro il 2025": lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, durante un punto stampa congiunto col presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, alla sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.



"Siamo pronti a fare tutto ciò che può essere utile per avviare le necessarie riforme" richieste per l'integrazione europea, ha evidenziato Tajani, confermando il pieno sostegno del Parlamento europeo. "Il Montenegro è un Paese fortemente europeista per cultura, tradizione e anche per scelta politica", ha aggiunto. Il presidente dell'Europarlamento punta a "rinforzare la cooperazione" con Podgorica nella gestione dei flussi migratori e delle frontiere esterne, ma anche del "flagello del terrorismo" che, ha concluso Tajani, "sta radicando la sua presenza attraverso molti estremisti nell'area dei Balcani".(ANSAmed).