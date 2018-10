Turchia: ok Pe a taglio 70 mln fondi Ue per preadesione Nessun 'miglioramento tangibile' Paese su stato di diritto

(ANSAmed) - STRASBURGO, 2 OTT - Non c'è stato nessun "miglioramento tangibile" in Turchia sullo stato di diritto: questo il motivo del via libera del Parlamento europeo alla decisione di cancellare i 70 milioni di euro previsti dai fondi di preadesione per il Paese dal bilancio del 2018, approvata oggi in aula a Strasburgo con 544 voti favorevoli, 28 contrari e 74 astensioni. Le risorse andranno a finanziare le azioni legate alla rotta del Mediterraneo centrale seguita dai migranti, gli impegni dell'Ue sulla Siria e il potenziamento dell'aiuto umanitario. Decisiva per il voto la relazione annuale sulla Turchia presentata nel mese di aprile dalla Commissione europea. Ankara "si è molto allontanata dall'Ue", si legge nel documento, in particolare "per quanto riguarda lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e l'indebolimento del sistema di bilanciamento dei poteri". Lo scorso novembre Parlamento e Consiglio avevano deciso di mettere in riserva i 70 milioni di euro dei fondi di preadesione, da erogare a condizione che ci fossero "miglioramenti tangibili" sullo stato di diritto in base alla relazione della Commissione. (ANSAmed).