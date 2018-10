Kosovo: Kfor, Thaci libero di spostarsi liberamente Portavoce, Forza Nato non informata in anticipo su visita a nord

(ANSAmed) - BELGRADO, 3 OTT - Il presidente kosovaro Hashim Thaci, quale maggiore leader istituzionale, e' libero di muoversi ovunque nel Paese. Lo ha detto il portavoce della Kfor (Forza Nato in Kosovo), Vincenzo Grasso, in relazione alla visita compiuta nei giorni scorsi da Thaci nel nord del Kosovo a maggioranza serba, che ha suscitato forte tensione e le proteste della dirigenza di Belgrado. Citato oggi dai media serbi, il portavoce ha aggiunto che la Kfor non era stata informata in anticipo di tale visita, nella quale il presidente era stato scortato da agenti della polizia kosovara responsabili per la difesa di alte e importanti personalita'. La polizia kosovara, ha precisato, non deve chiedere alcun permesso per recarsi nel nord del Kosovo, per questo "non vi e' stata alcuna violazione della legge".



Autorizzazione invece che per recarsi nel nord sono tenute a chiedere alla Kfor le Forze di sicurezza del Kosovo. Ma, ha osservato il portavoce, ne' le Forze di sicurezza, ne' altre unita' speciali o paramilitari hanno sono state impiegate per scortare il presidente Thaci, come sostenuto da alcuni media.(ANSAmed).