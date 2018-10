Ok Pe ad accordo con Marocco per partenariato su innovazione Patriciello: 'Così fermeremo partenze dall'Africa'

(ANSAmed) - STRASBURGO, 3 OTT - "Un grande passo in avanti per affrontare seriamente l'emergenza migratoria": così l'eurodeputato di Forza Italia Aldo Patriciello, dopo il voto in Eurocamera a Strasburgo che ha approvato l'accordo per la partecipazione del Marocco al partenariato su ricerca e innovazione nell'area del Mediterraneo. Il testo, di cui è relatore Patriciello, è passato con 566 voti a favore, 64 contrari e 17 astensioni. "L'accordo approvato - spiega l'eurodeputato azzurro - muove nella giusta direzione, affrontando di petto alcune delle cause profonde della migrazione, attraverso investimenti importanti destinati a quell'area. Credo sia necessario affrontare i problemi cercando di rimuovere le cause principali, piuttosto che subirne passivamente le conseguenze o, peggio ancora, isolarsi in un protezionismo fine a se stesso e fuori dal tempo". L'accordo approvato dall'Eurocamera, insiste Patriciello, è "un grande passo in avanti per affrontare seriamente l'emergenza migratoria. Nessuno Stato membro - sottolinea l'eurodeputato - può reggere da solo l'impatto di un problema di simili proporzioni: il coinvolgimento dei Paesi del Mediterraneo è fondamentale per cercare di risolvere alla radice le cause che spingono le persone ad abbandonare i loro Paesi". (ANSAmed).