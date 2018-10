Siria: Putin, Usa ottengano mandato Onu per invio militari Oppure invito di Damasco. Il diritto non prevede altri strumenti

(ANSAmed) - MOSCA, 3 OTT - Gli Stati Uniti devono ottenere un mandato dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o un invito dal governo siriano per schierare il loro contingente militare in Siria perché altrimenti sarebbe una violazione del diritto internazionale. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin alla sessione plenaria della Settimana russa dell'Energia. "Ci sono due modi per correggere la situazione [la presenza illegale del contingente americano in Siria, ndr]. Uno è che gli Stati Uniti ottengano un mandato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per la presenza del loro personale militare nel territorio di un paese terzo, in questo caso la Siria, o un invito dal governo legittimo della Repubblica araba siriana a schierare il contingenti lì", ha detto Putin ricordando che la legge internazionale non prevede altri strumenti per consentire ai paesi di schierare le loro forze militari nel territorio di altre nazioni. Lo riporta la Tass. (ANSAmed).