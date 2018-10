Fonti Nato, sì all'Italia, si guarderà anche al Mediterraneo Via a studio sulle nuove minacce. Ruolo centrale a hub di Napoli

(ANSAmed) - BRUXELLES, 4 OTT - I 29 ministri della Difesa della Nato hanno accolto la richiesta dell'Italia, ufficializzando la pianificazione avanzata per il Sud, cioè l'avvio di un modello di studio delle nuove minacce che arrivano dal Mediterraneo, spostando - dopo decenni - gli orizzonti dell'Alleanza anche verso il Mediterraneo. Si apprende da fonti Nato.



La proposta era stata avanzata dall'Italia a più riprese, in particolare all'ultimo summit di luglio, dal presidente Conte e dalla ministra della Difesa Elisabetta Trenta. L'hub di Napoli, in questa nuova prospettiva, assumerà un ruolo centrale.



Secondo fonti militari Nato, il passo di oggi, apre la porta anche a future missioni di addestramento nei Paesi del Mediterraneo, e con le giuste condizioni, in futuro, sarebbe possibile pensare a progetti di training anche con la Libia.



