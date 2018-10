ANSAmed - Agenda settimanale dall'8 al 14 ottobre

(ANSA) - ROMA, 5 OTT - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti dall'8 al 14 ottobre 2018: LUNEDI' 8 OTTOBRE BRUXELLES - Ue, visita del presidente della Camera italiana Roberto Fico, che incontra il commissario Pierre Moscovici BARCELLONA - Forum regionale dell'Unione per il Mediterraneo, con l'Alto Rappresentante per la politica estera Ue Federica Mogherini.



LISBONA - Ue, visita dell'Alto Rappresentante della politica estera Federica Mogherini, che incontra il primo ministro portoghese Antonio Costa (anche il 9).



MARTEDI' 9 OTTOBRE LIONE - Ue, riunione dei ministri dell'Interno del G6, con i commissari Dimitris Avramopoulos e Julian King LISBONA - 'Donne che costruiscono le società inclusive del Mediterraneo', conferenza dell'UpM (fino all'11).



MERCOLEDI' 10 OTTOBRE ROMA - Palazzo Chigi, presentazione del rapporto sull'immigrazione "Prospettive di integrazione in un'Italia che invecchia" curato dalla Fondazione Leone Moressa.



ROMA - Senato, Terre des Hommes presenta il dossier della campagna InDifesa "La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo" sui minori vittime di reato nel 2017 TUNISI - 'Villes ouvertes', seminario di lancio del progetto Futur proche, sviluppo locale e servizi decentrati per la crescita sostenibile. GIOVEDI' 11 OTTOBRE BRUXELLES - Ue, l'Alto Rappresentante della politica estera Federica Mogherini riceve Ghassan Salamé, Rappresentante speciale e capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia PALERMO - Sabir, festival del culture mediterranee (fino al 14) VENERDI' 12 OTTOBRE BRUXELLES - Ue, l'Alto Rappresentante della politica estera Federica Mogherini riceve Louise Arbor, rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la migrazione internazionale VENEZIA - Ue, Aspen Seminar for Leaders 2018, con il commissario Julian King (fino al 14) CARTAGINE (TUNISIA) - Acropolium ospita la 24ma edizione dell'Ottobre musicale (fino al 31).



RABAT - Corso di formazione all'Istituto agronomico e veterinario (fino al 15) MALTA - Incontri sul tema 'Trasferimento di conoscenze sulla Blue Economy' SABATO 13 OTTOBRE Nulla da segnalare DOMENICA 14 OTTOBRE GENOVA - Giornata della cultura ebraica.



(ANSAmed).