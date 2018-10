ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 5 OTT - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: FERRARA - Al via il XII festival di giornalismo realizzato dal settimanale 'Internazionale' (fino al 7).



BRUXELLES - Ue, riunione informale dei ministri del Commercio.



MAZARA DEL VALLO - Teatro Garibaldi, ore 15.30 - Convegno dal titolo 'Sicilia e Tunisia: opportunità di cooperazione transfrontaliera marittima e prospettive future' nell'ambito di Blue Sea Land, l'expo dei cluster del Mediterraneo, Africa e Medio Oriente (fino al 7).



TIRANA - Ue, visita del commissario per la Giustizia, la tutela dei consumatori e l'uguaglianza di genere, Vera Jourova.



ROMA - Prosegue all'Istituto Cervantes la mostra 'La poetica tra astrazione e figurazione', l'arte contemporanea a Madrid negli anni del dopoguerra (fino al 12 gennaio).



MADRID - Prosegue al Museo Reina Sofia la mostra 'The Map and the Territory', la prima monografica in Spagna dedicata agli scatti fotografici di Luigi Ghirri (fino al 7 gennaio).



ROMA - Mostra dal titolo 'Italiani di razza ebraica, le leggi antisemite del 1938 e gli ebrei a Roma' (fino al 3 febbraio).



ABU DHABI - Prosegue al Louvre di Abu Dhabi la mostra 'Japanese Connections: the birth of Modern decor', una serie di dipinti e stampe del XIX e XX secolo che mettono in evidenzia il dialogo tra Oriente e Occidente (fino al 24 novembre).(ANSAmed).