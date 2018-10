Israele: polizia interroga Netanyahu, è la 12/ma volta Domenica si apre processo nei confronti della moglie

(ANSAmed) - TEL AVIV, 5 OTT - Investigatori della polizia israeliana si sono nuovamente presentati oggi - per la 12/ma volta - nella residenza ufficiale di Benyamin Netanyahu per proseguire gli interrogatori su due filoni di indagini. Il primo riguarda l'entità di regali da lui ricevuti da un facoltoso uomo d'affari (con cui era in rapporti di amicizia), ed il secondo un tentativo di intesa col quotidiano Yediot Ahronot (poi non andato in porto) per una più positiva copertura delle attività del premier in cambio di favori materiali. Secondo la stampa su Netanyahu gravano sospetti di corruzione, frode ed abuso d'ufficio.



Domenica intanto, anticipa Maariv, inizierà a Gerusalemme un processo nei confronti della moglie del premier, Sarah Netanyahu, che è accusata di aver compito irregolarità nel finanziamento di pasti consumati da ospiti del premier nella residenza ufficiale. Sarah Netanyahu sostiene di aver sempre agito in base alle regole stabilite per le spese ufficiali del primo ministro.(ANSAmed).