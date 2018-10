Lavoro e immigrazione al Forum dell'UpM a Barcellona

MADRID - Ministri e alti rappresentanti dei 43 paesi aderenti al partenariato euromediterraneo parteciperanno lunedì alla riunione annuale dell'Unione per il Mediterraneo (UpM) a Barcellona, che affronterà fra l'altro le nuove strategie per la creazione di impiego, per frenare l'immigrazione illegale, contro la radicalizzazione, e per l'integrazione regionale. Dal suo avvio come organizzazione intergovernativa e spazio di dialogo per rafforzare la cooperazione fra i 28 soci dell'Unione europea e i 15 paesi della sponda sud del Mediterraneo, la UpM ha promosso 51 progetti di integrazione, sviluppo umano e stabilità - dei quali 34 in esecuzione - per complessivi 5 miliardi di euro. Co-presieduta dall'Alta rappresentante della Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, e da Ayman Safadi, il ministro degli esteri di Giordania - paese che ha la co-presidenza di turno della UpM - la riunione annuale vedrà come anfitrioni il ministro spagnolo per gli affari esteri e la cooperazione, Josep Borrell, e il nuovo segretario generale dell'UpM, Nasser Kamel.



Il dialogo sarà articolato sulla Road Map for Action della UpM, un documento di 8 pagine che fissa le direttrici strategiche dell'organizzazione intergovernativa, approvato nel precedente foro regionale ministeriale. In concomitanza con il X anniversario dell'Unione, che istituzionalizzò il Processo di Barcellona, il forum sarà l'occasione per dare nuovo impulso al dialogo e alla cooperazione per superare le sfide della regione: dallo sviluppo economico e sociale al degrado ambientale e ai cambi climatici, all'energia, le migrazioni, il terrorismo e l'estremismo. L'impegno del settore privato nello sviluppo sostenibile e includente e l'impatto nella regione euromediterranea sarà uno dei fulcri del dibattito, assieme alle migliori pratiche dei diversi progetti promossi dall'UpM nell'ambito dell'iniziativa Med4Jobs, per la creazione di impiego, con particolare attenzione ai giovani e alle donne.



Fra i progetti promossi dall'UpM, la costruzione di un impianto di desalinizzazione a Gaza, per rifornire di acqua potabile circa due milioni di palestinesi, che ha ricevuto l'appoggio di Israele, membro del partenariato, informano fonti del forum. E' previsto che i lavori per la realizzazione dell'impianto, che ha già ottenuto l'80% dei finanziamenti dalla conferenza di donanti, comincino nel 2019. (ANSAmed).