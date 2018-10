Tunisia: irrompe su scena politica movimento 'Houmet Tounes' Nuovo soggetto basato su società civile e democrazia locale

(ANSAmed) - TUNISI, 5 OTT - Rimettere l'etica al centro dell'azione pubblica e rafforzare lo stato di diritto in Tunisia. Questi gli obiettivi principali di Houmet Tounes, nuovo soggetto politico tunisino, che promette di fare della Tunisia un Paese prospero solidale, democratico e equo. Ne è assolutamente convinto il suo presidente fondatore, Marouane Bouloudhnine, chirurgo ortopedico di professione, in politica per passione e senso civico, che ha spiegato all'ANSA che la caratteristica principale di quello che tiene a definire "movimento cittadino", risiede appunto nella forza della società civile tunisina e nella democrazia locale e partecipativa, fattori che potranno portare Houmet Tounes in alto nelle preferenze degli elettori, in particolare di coloro che sono rimasti delusi dai partiti tradizionali. Onestà, integrità e patriottismo (Hip) sono gli slogan di questo soggetto politico sul quale Bouloudhnine lavora da oltre due anni e che si basa anche su un nuovo concetto democratico di leadership. Il partito verrà presentato ufficialmente ai media il 23 ottobre prossimo a Tunisi, nel settimo anniversario delle prime elezioni della Tunisia post-rivoluzione, con una grande conferenza stampa trasmessa in diretta in Tunisia e all'estero, dove il movimento ha già sue filiali. (ANSAmed)