Bosnia: presidenza, si confermano Dodik, Dzaferovic e Komsic Cvijanovic in testa per presidenza Republika Srpska

(ANSAmed) - SARAJEVO, 8 OTT - In Bosnia-Erzegovina, gli ultimi dati diffusi dalla commissione elettorale sulla base dello spoglio dell'84,33% delle schede elettotali, confermano il successo di Milorad Dodik, Sefik Dzaferovic e Zeljko Komsic rispettivamente a membro serbo, bosniaco musulmano e croato della presidenza tripartita. Dodik ha ottenuto nelle politiche di ieri il 54,06% dei voti rispetto al 42,79% andato al suo rivale Mladen Ivanic. Dzaferovic si è aggiudicato il 37,30% dei consensi rispetto al 33,37% di Denis Becirovic, mentre a Komsic è andato il 51,14% rispetto al 37,31% ottenuto dal rivale Dragan Covic. Per la carica di presidente della Republika Srpska, detenuta finora da Dodik, è in testa con il 47.67% Zeljka Cvijanovic, premier uscente dell'entità serbo-bosniaca, rispetto a Vukota Govedarica che ha ottenuto il 42,63%. (ANSAmed)