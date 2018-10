ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 9 OTT - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: ROMA - Palazzo Chigi, presentazione del rapporto sull'immigrazione 'Prospettive di integrazione in un'Italia che invecchia' curato dalla Fondazione Leone Moressa.



ROMA - Biblioteca - ore 10. Terre des Hommes presenta il dossier della campagna InDifesa 'La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo' sui minori vittime di reato nel 2017.



TUNISI - 'Villes ouvertes', seminario di lancio del progetto Futur proche, sviluppo locale e servizi decentrati per la crescita sostenibile.



BRUXELLES - Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, riceve il leader degli U2, Bono Vox, nella sua veste di attivista e co-fondatore di 'One Campaign', ong impegnata nella lotta alla fame, alle malattie e alla povertà in Africa. ROMA - Prosegue all'Istituto Cervantes la mostra 'La poetica tra astrazione e figurazione', l'arte contemporanea a Madrid negli anni del dopoguerra (fino al 12 gennaio).



MADRID - Prosegue al Museo Reina Sofia la mostra 'The Map and the Territory', la prima monografica in Spagna dedicata agli scatti fotografici di Luigi Ghirri (fino al 7 gennaio).



ROMA - Mostra dal titolo 'Italiani di razza ebraica, le leggi antisemite del 1938 e gli ebrei a Roma' (fino al 3 febbraio).



ABU DHABI - Prosegue al Louvre di Abu Dhabi la mostra 'Japanese Connections: the birth of Modern decor', una serie di dipinti e stampe del XIX e XX secolo che mettono in evidenzia il dialogo tra Oriente e Occidente (fino al 24 novembre).(ANSAmed).