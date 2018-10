Juncker-Fico, Italia nel cuore Unione europea

BRUXELLES - "E' stato un buon incontro, un momento per raffreddare la temperatura". Così Margaritis Schinas, portavoce della Commissione europea commenta l'incontro tra il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker e il presidente della Camera Roberto Fico, oggi a Bruxelles.



Per l'incontro, ha detto la portavoce, era stato lasciato uno "spazio di trenta minuti, ed invece è durato oltre un'ora e questo prova quanta attenzione e amore Juncker ha per l'Italia".



"E' stata una discussione utile su questioni di interesse comune, sia per l'Italia che per l'Ue. Entrambe hanno concordato che l'Italia è e continuerà ad essere al cuore del progetto europeo", ha sottolineato.



E "il fatto che in una sola missione Fico sia riuscito ad incontrare Juncker, il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici e il vicepresidente Frans Timmermans "la dice lunga sull'interesse che c'è, da parte della Commissione europea di impegnarsi in un dialogo" col governo italiano. "Anche oggi c'e' stato un dialogo sicuramente molto proficuo.



Ho trovato una persona disponibile all'ascolto, senza dubbio disponibile come presidente della Commissione europea ad analizzare la manovra italiana con un dialogo serrato e vero, anche rispetto alle stime. Ci sarà un percorso di dialogo tranquillo ma serrato su tutti i punti", ha commentato Fico al termine dell'incontro con Juncker secondo il quale, ha riferito, il dialogo con l'Italia in quanto "fondatore Ue e terza economia europea è un dialogo importante sia per l'Italia sia per l'Ue". Come già detto da Juncker giorni fa, ha ribadito la portavoce Ue, "sta ai policymakers italiani trovare regole e misure che consentano all'Italia di rimanere all'interno degli obiettivi di bilancio concordati, e questi obiettivi sono stati approvati dai 28 capi di Stato e di Governo dell'Unione, democraticamente eletti".