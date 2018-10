Migranti: Moavero, la Libia non è un porto sicuro 'Non ha sottoscritto tutte le convenzioni internazionali'

(ANSAmed) - ROMA, 9 OTT - "In senso stretto e giuridico la Libia non può essere considerata porto sicuro, e come tale infatti viene trattata dalle varie navi che effettuano dei salvataggi".



Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi rispondendo ad una domanda diretta in una conferenza stampa con la collega norvegese. "La nozione di porto sicuro e di Paese sicuro è legata a convenzioni internazionali, che attualmente non sono state tutte sottoscritte dalla Libia", ha spiegato Moavero. "Noi dobbiamo mantenere forte e intensificare il nostro impegno affinché la normalizzazione della Libia porti questo Paese pienamente nell'alveo della comunità internazionale, con il rispetto dei diritti umani e dei diritti fondamentali", ha continuato Moavero.



Il ministro ha sottolineato che "i Paesi europei, e in particolare l'Italia vista la vicinanza geografica, sono molto impegnati nel processo di stabilizzazione della Libia" e la conferenza di novembre a Palermo costituirà un'altra tappa il questo percorso. (ANSAmed).