Libia: Mogherini a Salamé, pronti a rafforzare sostegno a Onu

BRUXELLES - "La disponibilità dell'Ue a rafforzare il sostegno in tutti i settori del lavoro dell'Onu" sulla Libia, è quanto l'Alto rappresentante dell'Ue Federica Mogherini ha espresso al Rappresentante speciale dell'Onu per la Libia, Ghassan Salamé, nell'incontro avvenuto oggi a Bruxelles, secondo quanto si legge in una nota.

Mogherini e Salamé hanno scambiato "opinioni sui prossimi passi necessari, per perseguire la transizione politica", parlando anche di "come trasformare il cessate il fuoco recentemente negoziato dalle Nazioni Unite a Tripoli in accordi di sicurezza più stabili, e come aiutare il governo libico a perseguire riforme economiche a vantaggio del popolo".

L'incontro odierno segue l'aggiornamento di Salamé alla riunione informale dei ministri degli Esteri dell'Ue del 24 settembre, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, e in vista della discussione prevista al Consiglio Esteri Ue del 15 ottobre.