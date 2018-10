Conte in Etiopia, Unione Africana ci aiuti coi rimpatri Il premier ad Addis Abeba primo leader dopo pace. Focus su Libia

(ANSAmed) - ADDIS ABEBA, 12 OTT - "L'Unione Africana ci aiuti negli accordi bilaterali per i rimpatri". Il premier Giuseppe Conte lancia il suo appello da Addis Abeba, a fianco del leader etiopico Aby Amhed, che è riuscito "nell'impresa storica" di avviare, dopo vent'anni di guerra, un processo di pace con la vicina Eritrea, dalla quale partono la maggior parte dei migranti che raggiungono l'Italia. Non è un caso che Conte abbia deciso di essere il capofila in Europa visitando, primo leader occidentale, l'Etiopia e oggi l'Eritrea all'indomani dello storico accordo. L'Italia ha molti interessi economici nel Corno d'Africa e punta "al massimo sostegno per lo sviluppo della regione", ma indubbiamente il dossier migranti resta centrale. "L'Unione Africana - ha spiegato - può aiutarci molto nella stipulazione di accordi bilaterali per i rimpatri perché se l'Ua è pienamente coinvolta nella nostra strategia sull'immigrazione possiamo avere la possibilità di potenziare notevolmente tutte le nostre iniziative a livello europeo". Per questo uno degli incontri centrali della giornata del presidente del Consiglio è stato quello con i vertici dell'Unione africana, che hanno anche assicurato la loro presenza alla conferenza di Palermo sulla Libia del 12 e 13 novembre. Si tratta di un altro appuntamento fondamentale per l'Italia, che non punta certo a risolvere la crisi libica in due giorni, ha spiegato Conte. Sarebbe un'ambizione fuori luogo. Quello che serve a questo punto è riunire tutti gli stakeholder e che tutti i rappresentanti libici siedano attorno ad un tavolo e recuperino una road-map che in questo momento si è persa vero la definizione di un processo di pace. Conte sta lavorando molto alla conferenza sulla Libia: "Ho sentito anche la Merkel, che mi ha assicurato che farà di tutto per esserci", ha detto, spiegando di essere certo che i lavori "procederanno molto bene".



(ANSAmed).