Mo: Lieberman, a Hebron prossima costruzione 31 alloggi 'Rafforziamo l'insediamento nei fatti, non a parole'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 OTT - Il ministro della difesa Avigdor Lieberman si accinge a chiedere domenica al governo l'autorizzazione ad estendere la presenza israeliana nella citta' cisgiordana di Hebron, che e' suddivisa in due settori: uno autonomo palestinese (H1) ed un altro, piu' piccolo, in prevalenza ebraico (H2). Su twitter Lieberman ha scritto che in quest'ultimo, nel rione Hezkyahu, intende realizzare la costruzione di 31 nuovi alloggi, assieme con asili-nido e spazi di utilita' pubblica. ''Continuiamo a rafforzare l'insediamento ebraico in Giudea-Samaria (Cisgiordania, ndr) - ha precisato - con fatti, e non a parole''.



Nella enclave ebraica di Hebron vivono circa 1000 israeliani, 250 dei quali sono studenti iscritti ad un collegio rabbinico.



