Ue: a Malta incontro con cittadini su futuro Unione In vista di elezioni, Commissione promuove ciclo dibattiti

(ANSAmed)) NAPOLI, 12 OTT - Una delegazione di oltre 120 siciliani parteciperà a Malta, il 16 ottobre prossimo, al secondo evento 'Il futuro dell'Unione europea', organizzato nell'ambito dell'iniziativa 'Verso le elezioni europee, cittadini d'Europa parliamo!', promossa dalla Direzione Generale Comunicazione della Commissione Europea, Unit Citizen Dialogue, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e la Rappresentanza della Commissione Europea di Malta Il gruppo di studenti, professionisti e studiosi è coordinato dalle antenne Europe Direct di Palermo e di Trapani e si confronterà su temi come le sfide e le opzioni sul futuro dell'Unione europea in vista delle elezioni europee della prossima primavera. L'evento fa parte del Dialogo transnazionale con i cittadini Italia - Malta e nasce per stimolare nell'opinione pubblica europea un dibattito sul futuro dell'Ue in vista delle prossime elezioni europee che si svolgeranno nel maggio 2019. Il terzo evento del ciclo si intitola 'Verso un'opinione pubblica europea. Il mio voto conta' e si svolgerà a Trapani il 27 Febbraio 2019, in una giornata in cui saranno affrontati argomenti concreti di interesse per la Sicilia e Malta. Tutti e tre gli eventi consisteranno in una parte informativa e in una parte di discussione, in cui i cittadini potranno porre domande e discutere sul Futuro del'UE.



L'evento a Malta è sostenuto da Euromed Carrefour Sicilia con l'Antenna Europe Direct di Palermo ed il Consorzio Universitario di Trapani con l'Antenna Europe Direct di Trapani e le Europe Direct di Malta, Gozo.