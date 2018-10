ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 16 OTT - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: LA VALLETTA - Convegno dal titolo 'Il futuro dell'Unione europea'.



LILLE - Ue, dodicesimo forum mondiale per un'economia responsabile (fino al 18).



CITTA' VARIE - Giornata mondiale dell'Alimentazione; a Bruxelles lancio internazionale dell'indice mondiale della fame 2018.



TEL AVIV - Conferenza su 'Manipolazione dei media e fake news: la democrazia è in pericolo?' organizzata dall'Istituto italiano di cultura di Tel Aviv (Icc) in collaborazione con l'Ambasciata svizzera in Israele.



TUNISI/AMMAN/ANKARA - Prosegue la settimana della lingua italiana nel mondo (fino al 21).



CARTAGINE (TUNISIA) - Acropolium ospita la 24ma edizione dell'Ottobre musicale (fino al 31).



ROMA - Prosegue all'Istituto Cervantes la mostra 'La poetica tra astrazione e figurazione', l'arte contemporanea a Madrid negli anni del dopoguerra (fino al 12 gennaio).



MADRID - Prosegue al Museo Reina Sofia la mostra 'The Map and the Territory', la prima monografica in Spagna dedicata agli scatti fotografici di Luigi Ghirri (fino al 7 gennaio).



(ANSAmed).