Grecia: si dimette ministro Kotzias, Esteri a Tsipras

(ANSAmed) - ROMA, 17 OTT - Il ministro degli Esteri greco Nikos Kotzias ha rassegnato le dimissioni all'indomani di uno scontro in consiglio dei ministri con il titolare della Difesa Panos Kammenos sull'accordo raggiunto con la Macedonia sull'annoso problema del nome della repubblica ex jugoslava. Secondo Kathimerini, Kotzias ha così protestato per il mancato supporto da parte del premier Alexis Tsipras dopo gli attacchi di Kammenos, nazionalista e partner di minoranza del governo, da sempre contrario all'intesa.



Il premier greco Alexis Tsipras ha accettato le dimissioni e ha annunciato che reggerà lui il ministero degli Esteri fino alle prossime elezioni, previste nel 2019.