Tunisia:ex presidente Upl segretario di Nidaa Tounes

(ANSAmed) - TUNISI, 17 OTT - L'ex presidente del partito tunisino Unione patriottica libera (Upl), l'uomo d'affari Slim Riahi, è stato nominato segretario generale del partito modernista Nidaa Tounes. La decisione arriva dopo una riunione tra Riahi e Hafedh Caid Essebsi, direttore esecutivo di Nidaa, nella quale sono stati abbozzati i vertici del nuovo assetto del partito, dopo la fusione dell'Upl in Nidaa Tounes. Secondo i media locali Hafedh Caid Essebsi, figlio del presidente della Repubblica, avrebbe assunto la carica di presidente del comitato politico mentre Ridha Belhaj quella di coordinatore generale. Lo scorso 15 ottobre, l'Upl (15 deputati in parlamento) ha annunciato la sua fusione con Nidaa Tounes, domandando inoltre al premier un rimpasto ministeriale. La notizia giunge in un momento di continua ridefinizione del paesaggio politico tunisino, caratterizzato dalla fuoriuscita, a causa di una forte crisi interna, di numerosi appartenenti a Nidaa che sono confluiti in altre formazioni o gruppi parlamentari, in particolare quello della Coalizione nazionale che appoggia apertamente l'operato del premier Youssef Chahed e che può contare attualmente su una cinquantina di parlamentari.



(ANSAmed)