Migranti: Kurz, basta quote, solidarietà è la strada giusta

BRUXELLES - "Ora vogliamo la via della solidarietà, invece delle quote obbligatorie", per cui "tutti contribuiscono dove possono". Lo ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz entrando al vertice Ue a Bruxelles.

Kurz ha sottolineato che l'approccio solidale è accettato dai 27 "a larga maggioranza" e c'è soddisfazione sui "progressi" compiuti "sulle frontiere esterne".

"L'Ue è rimasta bloccata per anni nel dibattito sulle migrazioni a causa della disputa sulle quote", ora "la direzione è giusta, non siamo ancora arrivati, ma abbiamo sicuramente fatto un grande passo avanti", ha detto Kurz.