Migranti: leader Ue silurano solidarietà obbligatoria

BRUXELLES - La proposta della presidenza di turno austriaca dell'Ue di risolvere lo stallo sul dossier migratorio introducendo il concetto di "solidarietà obbligatoria", non ha trovato sostegno nella discussione dei leader Ue, al vertice di Bruxelles. Lo riferiscono fonti Ue. La proposta non ha incontrato un buon livello di supporto, ha spiegato la fonte, aggiungendo che è improbabile che la presidenza austriaca proseguirà su questa strada.

"Ora vogliamo la via della solidarietà, invece delle quote obbligatorie", per cui "tutti contribuiscono dove possono", aveva detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz entrando al vertice.