ANSAmed - Agenda settimanale dal 22 al 28 ottobre

(ANSAmed) - ROMA, 19 OTT - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 22 al 28 ottobre: LUNEDI' 22 OTTOBRE ROMA - Società Geografica, Palazzetto Mattei - ore 16.30.



Conferenza dal titolo 'Italia e Albania: in cammino verso l'Europa' .



NAPOLI - Prosegue la seconda edizione di Nazra, festival di cortometraggio sulla Palestina (fino al 24).



GINEVRA - Al via il forum mondiale degli investimenti (fino al 26).



STRASBURGO - Pe, Sessione plenaria del Parlamento europeo (fino al 25).



MARTEDI' 23 OTTOBRE BISERTA (TUNISIA) - 'Forum de la Mer - Bizerte 2018, incontri euromediterranei sull'economia blu sostenibile'.



VAN (TURCHIA) - Anniversario del terremoto che uccise più di 600 persone e ferite più di 4.000.



TRIPOLI - Anniversario della dichiarazione di liberazione della Libia.



MERCOLEDI' 24 OTTOBRE ROMA - Museo MAXXI, ore 18.30. Evento di apertura della seconda conferenza Italia-Africa con il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi.



ROMA - Farnesina, ore 9. Firma della lettera di intenti 'Renewable Energy Capacity Buildin program' tra Res4Med&Africa, Unione africana e ministero degli Esteri, per la realizzazione di 5 training course sull'energia rinnovabile che si terranno in altrettanti stati africani.



GIOVEDI' 25 OTTOBRE TUNISI - Ue, visita del presidente della Commissione Jean-Claude Jucker, che incontra il presidente e il primo ministro tunisini Beji Caid Essebsi e Yousef Chahed (anche il 26).



ROMA - Farnesina, ore 10. Conferenza Ministeriale Italia - Africa, che riunirà a Roma oltre 40 delegazioni di Paesi africani.



BRUXELLES - Assegnazione del premio Sakharov 2018. Tra i finalisti, le ong che salvano i migranti e l'attivista marocchino Nasser Zefzafi.



ROMA - Teatro Orione, ore 10.30. Presentazione del dossier statistico sull'immigrazione 2018.



VENERDI' 26 OTTOBRE Nulla da segnalare SABATO 27 OTTOBRE Nulla da segnalare DOMENICA 28 OTTOBRE Nulla da segnalare (ANSAmed).