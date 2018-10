ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 19 OTT - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: PESCARA - Al via il XI Festival mediterraneo della laicità (fino al 21).



TUNISI/AMMAN/ANKARA - Prosegue la settimana della lingua italiana nel mondo (fino al 21).



PALERMO - Prosegue il Festival delle Letterature Migranti (fino al 21).



CARTAGINE (TUNISIA) - Acropolium ospita la 24/a edizione dell'Ottobre musicale (fino al 31). ROMA - Prosegue all'Istituto Cervantes la mostra 'La poetica tra astrazione e figurazione', l'arte contemporanea a Madrid negli anni del dopoguerra (fino al 12 gennaio).



MADRID - Mostra dal titolo 'El jardin secreto', antichi ritratti femminili su lastre fotografiche (fino al 20 dicembre).



