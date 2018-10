ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 22 OTT - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: BISERTA (TUNISIA) - 'Forum de la Mer - Bizerte 2018, incontri euromediterranei sull'economia blu sostenibile'.



VAN (TURCHIA) - Anniversario del terremoto che uccise più di 600 persone e ferite più di 4.000.



ROMA - Sede Ifad - Si conclude la conferenza Ifad/Save the children sulla malnutrizione dei bambini nel mondo.



TRIPOLI - Anniversario della dichiarazione di liberazione della Libia.



NAPOLI - Prosegue la seconda edizione di Nazra, festival di cortometraggio sulla Palestina (fino al 24).



GINEVRA - Forum mondiale degli investimenti (fino al 26).



STRASBURGO - Pe, Sessione plenaria del Parlamento europeo (fino al 25).



CARTAGINE (TUNISIA) - Acropolium ospita la 24/a edizione dell'Ottobre musicale (fino al 31). ROMA - Prosegue all'Istituto Cervantes la mostra 'La poetica tra astrazione e figurazione', l'arte contemporanea a Madrid negli anni del dopoguerra (fino al 12 gennaio).



MADRID - Mostra dal titolo 'El jardin secreto', antichi ritratti femminili su lastre fotografiche (fino al 20 dicembre).



