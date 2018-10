ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 23 OTT - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: ROMA - Museo MAXXI, ore 18.30. Evento di apertura della seconda conferenza Italia-Africa con il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi.



ROMA - Farnesina, ore 9. Firma della lettera di intenti 'Renewable Energy Capacity Buildin program' tra Res4Med&Africa, Unione africana e ministero degli Esteri, per la realizzazione di 5 training course sull'energia rinnovabile che si terranno in altrettanti stati africani.



NAPOLI - Si conclude la seconda edizione di Nazra, festival di cortometraggio sulla Palestina.



GINEVRA - Forum mondiale degli investimenti (fino al 26).



STRASBURGO - Pe, Sessione plenaria del Parlamento europeo (fino al 25).



CARTAGINE (TUNISIA) - Acropolium ospita la 24/a edizione dell'Ottobre musicale (fino al 31). ROMA - Prosegue all'Istituto Cervantes la mostra 'La poetica tra astrazione e figurazione', l'arte contemporanea a Madrid negli anni del dopoguerra (fino al 12 gennaio).



MADRID - Mostra dal titolo 'El jardin secreto', antichi ritratti femminili su lastre fotografiche (fino al 20 dicembre).



