Kartepe Summit: tema 2018 è 'Migranti, rifugiati ed umanità' "6-28 ottobre nell'omonima città turca

(ANSAmed) - ROMA, 25 OTT - Il Kartepe Summit, che si svolge nell'omonima città turca, è quest'anno dedicato al tema 'Migrazioni, rifugiati ed umanità'. L'evento, organizzato dalla municipalità metropolitana di Koaceli, sul mar di Marmara, si aprirà domani, 26 ottobre, con l'intervento, tra gli altri, del ministro degli ESteri turco Mevlut Cavusoglu e del commissario europeo alle migrazioni Dimitris Avrampoulos. IL summit di Kartepe raduna politici, accademici, giornalisti a livello internazionale per dibattere in un fitto calendario temi di rilevanza internazionale e locale. Nel 2017, il tema fu 'Global coup scheme' (ovvero i 'piani globali' per colpi di stato), e presero parte 187 addetti ai lavori da 27 paesi. Lo scopo è quello di giungere anche quest'anno ad una dichiarazione finale che contenga diagnosi e proposte per affrontare il complesso tema delle migrazioni. (ANSAmed).