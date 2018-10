Migranti:Mattarella,Italia sensibile, già accolti in 475mila

(ANSAmed) - ROMA, 25 OTT - "La dinamica demografica, le crisi ambientali e climatiche, i conflitti, hanno alimentato nel continente africano un movimento di popolazioni senza precedenti. Un'ininterrotta catastrofe umanitaria nei confronti della quale l'Italia, consapevole della natura globale e non sporadica di questi movimenti migratori, si è dimostrata sensibile, non ultimo con l'accoglienza, dal 2015 ad oggi, di circa 475.000 migranti, con un approccio integrato e su più livelli, fondato sui principi di responsabilità condivisa e partenariato tra i Paesi di origine, transito e destinazione dei flussi". Lo ha ricordato il presidente Mattarella parlando alla Conferenza ministeriale Italia-Africa in corso alla Farnesina. (ANSAmed).